Karina Cascella | avete mai visto la sorella Sunny? La somiglianza vi stupirà – FOTO

Advertising

GioCellRed : E comunque se ci fosse stato Live non è la D’Urso ad oggi BDU starebbe già preparando una puntata sulla troca di Ba… - hipsterdelcazzo : “Il mio cts è ovviamente composto da karina cascella, jack varone, Gianni sperti e Tina cipollari” -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella

ultimaparola.com

POTREBBE INTERESSARYI ANCHE - >, Capodanno di fuoco: prima mostra la pancia e poi.. l'inquadratura dall'alto è da svenimento " FOTO Dopo le nozze nel 2014 e la nascita delle figlie ...dà il meglio di sè nella notte di San Silvestro: lato A in primo piano e arrivano le vertigini Capodanno in famiglia e al lavoro per, una delle più temute opinioniste ...L’ultima puntata di Domenica Live è stata intensa per Barbara D’Urso, protagonista di una lite in di... Pomeriggio di tensione su Canale 5 a Domenica Live a causa della rissa avvenuta tra Filippo Facc ...Momento di imbarazzo a Uomini e Donne, quando Maria De Filippi tiene a bada Gianni Sperti zittendolo dopo una critica futile.