Juventus Women | Bonansea | «Momento particolare | stiamo cercando di recuperare»

(Di martedì 4 gennaio 2022) Barbaraha parlato aNews24.com alla vigilia della gara di Supercoppa contro il Sassuolo Barbaraha parlato ai microfoni diNews 24. Covid, Supercoppa e non solo. Ecco le sue parole: SUPERCOPPA – «È una situazione, ci sono state le vacanze di Natale, il Covid. Adessodile forze e di prepararla al meglio. È ovviamente un obiettivo della nostra squadra e della nostra società. L’affronteremo al meglio ma ovviamente nella nostra testa un po’ di difficoltà c’è. Alcune compagne non ci sono ancora, alcune sono arrivate all’ultimo ma cercheremo di fare del nostro meglio». SASSUOLO – «È passato poco tempo. L’insidia potrebbe essere pensare di poterle battere perché lo abbiamo già fatto. ...

Juventus News 24

Joe Montemurro, allenatore delle Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv nella conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo: "La squadra è pronta, abbiamo fatt ...