Juventus | nuova pretendente per Ramsey | la risposta del gallese

(Di martedì 4 gennaio 2022), il Burnley ci prova per. Avanzata una proposta al centrocampista, la cuiè stata chiara Nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta da parte del Burnley perper convincere ila tornare in Premier League. Il centrocampista, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe rifiutato l’offerta del club inglese poiché aspetterebbe qualche squadra più importante. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nelle ultime ore sarebbe arrivata un'offerta da parte del Burnley per Ramsey per convincere il centrocampista a tornare in Premier League. Il centrocampista, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe rifiutato l'offerta del club inglese poiché aspetterebbe qualche squadra più importante. Il Covid minaccia la Serie A, forse come mai prima d'ora. Le squadre annunciano nuovi casi di positività praticamente ogni giorno e molte di loro si ritrovano con gli uomini contati. Il giornalista Nicolò Schira commenta su Twitter la scelta del capitano del Napoli a solo due giorni dal big match contro la Juventus.