Juventus-Napoli potrebbe saltare: il Covid minaccia il big match di giovedì (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel pomeriggio la notizia di tre partite di Serie A a rischio aveva lasciato delusi diversi appassionati di calcio, la notizia di questa sera fa allarmare ancor di più gli amanti del pallone: Juventus-Napoli rischia infatti di saltare. Oggi sono risultati positivi al Covid il tecnico Spalletti ed i suoi giocatori Mario Rui e Malcuit, oltre ai tre, mai tornati dalla pausa natalizia Osimhen, Lozano ed Elmas. L’Asl di Napoli sta dunque analizzando la situazione per capire se la squadra potrà partire alla volta di Torino o meno. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel pomeriggio la notizia di tre partite di Serie A a rischio aveva lasciato delusi diversi appassionati di calcio, la notizia di questa sera fa allarmare ancor di più gli amanti del pallone:rischia infatti di. Oggi sono risultati positivi alil tecnico Spalletti ed i suoi giocatori Mario Rui e Malcuit, oltre ai tre, mai tornati dalla pausa natalizia Osimhen, Lozano ed Elmas. L’Asl dista dunque analizzando la situazione per capire se la squadra potrà partire alla volta di Torino o meno. L'articolo CalcioWeb.

