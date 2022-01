Juventus-Napoli potrebbe saltare | il Covid minaccia il big match di giovedì

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - infoitsport : SKY - Napoli atterrato a Torino, l'ASL locale può fermarli: partita con la Juventus ancora a rischio - infoitsport : Napoli decimato verso la Juventus: l'Asl non blocca la trasferta, ma isola altri tre giocatori - Sportmediaset -

Cosa che non è accaduta al, che è andato a Torino per sfidare lacon l'ok da parte dell'ASL Napoli1. È però scattato l'allarme da parte dell'ASL Napoli2 che ha segnalato tre ...A Torino, invece, si disputerà come da programma, pietra dello scandalo nello scorso campionato, che portò prima alla sconfitta tavolino per 3 - 0 degli azzurri e quindi al ...Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa in vista del big match contro il Napoli, gara in programma domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il tecnico ...Contrariamente a quanto trapelato in serata, i tre giocatori del Napoli che dovranno osservare l'isolamento, ovvero Zielinski, Lobotka e Rrahmani, potranno scendere in campo domani contro ...