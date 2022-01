Juventus Napoli non si gioca? La situazione degenera (Di martedì 4 gennaio 2022) Juventus Napoli, in programma giovedì sera allo Stadium, rischia di non giocarsi dopo l’ennesimo caso di positività nel club partenopeo. Juventus NapoliLa Seria A è pronta a ripartire ma sulla prima giornata di ritorno è sempre più forte l’incubo Covid; l’arrivo della variante Omicron sta aumentando, giorno dopo giorno, il numero dei positivi. Dopo Udinese-Salernitana, prima della sosta, la prossima partita che rischia di non giocarsi è il big match dello Stadium, Juventus-Napoli. I bianconeri cercano il successo per avvicinare ulteriormente il terzo posto mentre i partenopei hanno bisogno di rialzare la testa dopo il brutto scivolone casalingo (terzo consecutivo) contro lo Spezia. Giorgia Rossi, stacco coscia pazzesco: quel particolare non passa ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 gennaio 2022), in programma giovedì sera allo Stadium, rischia di nonrsi dopo l’ennesimo caso di positività nel club partenopeo.La Seria A è pronta a ripartire ma sulla prima giornata di ritorno è sempre più forte l’incubo Covid; l’arrivo della variante Omicron sta aumentando, giorno dopo giorno, il numero dei positivi. Dopo Udinese-Salernitana, prima della sosta, la prossima partita che rischia di nonrsi è il big match dello Stadium,. I bianconeri cercano il successo per avvicinare ulteriormente il terzo posto mentre i partenopei hanno bisogno di rialzare la testa dopo il brutto scivolone casalingo (terzo consecutivo) contro lo Spezia. Giorgia Rossi, stacco coscia pazzesco: quel particolare non passa ...

GiovaAlbanese : ?? Si ferma anche #Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra, ma esami al J Medical hanno escluso lesioni. Sarà mo… - sscnapoli : ??? #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno. ?? #ForzaNapoliSempre - capuanogio : ?? #Allegri ha comunicato ieri a #Morata che non può lasciarlo partire prima che la #Juventus non abbia trovato un… - gilnar76 : Compagnoni: «Juve Napoli fondamentale. Morata? E’ fragile, andrà via» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - jastemmonap1926 : RT @RaffaeleDSa: La giornata tipo di un tifoso del Napoli ha inizio con i commenti di Tommaso Starace a palesi profili fake per allupati, e… -