Juventus Napoli, il ricordo dei tifosi di una notte speciale (Di martedì 4 gennaio 2022) I tifosi della Juventus sperano che contro il Napoli possa finire esattamente come sei anni fa. Andiamo a ricordare una notte speciale. Juventus NapoliJuventus-Napoli, negli ultimi anni, è sempre stata una partita speciale e lo sarà anche giovedì prossimo. La speranza dei tifosi bianconeri è quella di poter vivere una notte simile a quella di sei anni fa; era il 13 febbraio 2016 e allo Stadium si affrontavano due squadre con lo stesso obiettivo, lo scudetto. Allegri, in quella notte, cercava il sorpasso mentre Sarri voleva frenare la rincorsa della Juventus. I dieci peggiori incidenti in Ferrari dei calciatori: macchine ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 gennaio 2022) Idellasperano che contro ilpossa finire esattamente come sei anni fa. Andiamo a ricordare una, negli ultimi anni, è sempre stata una partitae lo sarà anche giovedì prossimo. La speranza deibianconeri è quella di poter vivere unasimile a quella di sei anni fa; era il 13 febbraio 2016 e allo Stadium si affrontavano due squadre con lo stesso obiettivo, lo scudetto. Allegri, in quella, cercava il sorpasso mentre Sarri voleva frenare la rincorsa della. I dieci peggiori incidenti in Ferrari dei calciatori: macchine ...

GiovaAlbanese : ?? Si ferma anche #Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra, ma esami al J Medical hanno escluso lesioni. Sarà mo… - sscnapoli : ??? #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno. ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, oggi accertamenti per #Bonucci a pochi giorni dalla sfida contro il #Napoli - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli in emergenza contro la Juventus, ma Petagna recupera - NapoliCalciogol : Juventus-Napoli, Insigne è in forse: non sta molto bene, Spalletti dovrà valutarlo -