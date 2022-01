Juventus Napoli a rischio rinvio? L’Asl al lavoro dopo i nuovi contagi (Di martedì 4 gennaio 2022) Juve Napoli a rischio rinvio? L’Asl al lavoro dopo i numerosi contagi. Le ultime in vista del big match dell’Allianz Stadium Juventus e Napoli potrebbe essere rinviata. L’Asl potrebbe bloccare la partenza degli azzurri dopo i nuovi contagi di questi giorni. Nella giornata di domani il Napoli dovrebbe partire per Torino, ma ad ora non è poi così sicura la situazione. Potrebbe essere il secondo caso dopo quello dello scorso anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Juveali numerosi. Le ultime in vista del big match dell’Allianz Stadiumpotrebbe essere rinviata.potrebbe bloccare la partenza degli azzurridi questi giorni. Nella giornata di domani ildovrebbe partire per Torino, ma ad ora non è poi così sicura la situazione. Potrebbe essere il secondo casoquello dello scorso anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

