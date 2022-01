Juventus-Napoli a rischio rinvio? La decisione dell’ASL campana (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuove polemiche in vista di Juventus-Napoli. Nonostante l’elevato numero di giocatori positivi al Covid, La Lega Calcio ha già fatto sapere che nessuna partita della ventesima giornata di campionato verrà rinviata, in virtù della normativa in vigore quest’anno: a differenza della scorsa stagione infatti, il regolamento non prevede la possibilità di rinvio con un tetto massimo di giocatori disponibili. Tuttavia, secondo quanto riportato da Ansa, a seguito dei numerosi casi di positività emersi nelle ultime ore la ASL campana potrebbe decidere di bloccare la partenza del Napoli per Torino, in occasione del big match in programma all’Allianz Stadium giovedì alle 20:45. Al momento, sono sette i casi Covid nel gruppo squadra: Malcuit, Mario Rui, Boffelli e Spalletti si sono aggiunti a Elmas, Osimhen e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuove polemiche in vista di. Nonostante l’elevato numero di giocatori positivi al Covid, La Lega Calcio ha già fatto sapere che nessuna partita della ventesima giornata di campionato verrà rinviata, in virtù della normativa in vigore quest’anno: a differenza della scorsa stagione infatti, il regolamento non prevede la possibilità dicon un tetto massimo di giocatori disponibili. Tuttavia, secondo quanto riportato da Ansa, a seguito dei numerosi casi di positività emersi nelle ultime ore la ASLpotrebbe decidere di bloccare la partenza delper Torino, in occasione del big match in programma all’Allianz Stadium giovedì alle 20:45. Al momento, sono sette i casi Covid nel gruppo squadra: Malcuit, Mario Rui, Boffelli e Spalletti si sono aggiunti a Elmas, Osimhen e ...

GiovaAlbanese : ?? Si ferma anche #Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra, ma esami al J Medical hanno escluso lesioni. Sarà mo… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - sscnapoli : ??? #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno. ?? #ForzaNapoliSempre - xyxyxy163 : @sportface2016 È un film già visto l'anno scorso e qualche anno fa quando fu rinviata Napoli Juventus per pioggia (… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: #Juventus, contro il Napoli con De Ligt e Rugani. Bonucci, a rischio pure la Supercoppa -