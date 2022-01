Juventus, Morata vuole il Barcellona: spunta la confessione agli amici (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: Alvaro Morata vorrebbe trasferirsi al Barcellona, come avrebbe confessato anche agli amici Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha comunicato ieri ad Alvaro Morata l’intenzione a non lasciarlo partire prima che la Juventus non abbia trovato un sostituto. In ogni caso, non prima di aver affrontato le due sfide con Napoli e Roma e la Supercoppa del 12 gennaio contro l’Inter. Senza un’alternativa, infatti, i bianconeri non possono lasciarlo andare. Lo spagnolo, inoltre, avrebbe confidato agli amici che il Barcellona è un’opportunità che non vorrebbe perdere: si sente però legato alla Juve e da professionista non si metterà a fare la guerra in caso di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato: Alvarovorrebbe trasferirsi al, come avrebbe confessato ancheSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha comunicato ieri ad Alvarol’intenzione a non lasciarlo partire prima che lanon abbia trovato un sostituto. In ogni caso, non prima di aver affrontato le due sfide con Napoli e Roma e la Supercoppa del 12 gennaio contro l’Inter. Senza un’alternativa, infatti, i bianconeri non possono lasciarlo andare. Lo spagnolo, inoltre, avrebbe confidatoche ilè un’opportunità che non vorrebbe perdere: si sente però legato alla Juve e da professionista non si metterà a fare la guerra in caso di ...

romeoagresti : La situazione #Morata resta laboriosa e complicata. Vuoi perché la #Juventus non ha un sostituto in mano (in presti… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - MarcelloChirico : La #Juventus ha proposto al @PSG_inside per #Icardi prestito oneroso di 5mln fino a giugno ( quelli recuperati da '… - Spazio_J : Colloquio Morata-Allegri: l'attaccante spagnolo è stato chiaro! - - LBremb11 : Non riesco a trovare una definizione che non sia 'disastro' per essere passati da 'teniamo #Morata un po' incupito… -