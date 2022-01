Juventus, Kaio Jorge piace a Marsiglia e Sampdoria (Di martedì 4 gennaio 2022) Un inizio di mercato delicato per i bianconeri che, dopo la notizia di un possibile trasferimento di Morata al Barcellona (più probabile a Giugno), devono fare i conti con l’interesse di Marsiglia e Sampdoria per Kaio Jorge. Il giovanissimo attaccante brasiliano piace sia ai blucerchiati che alla compagine marsigliese, anche se appare difficile un prestito breve. La Juventus deve comunque lavorare a colpi in entrata, sia per l’attacco che per la difesa. Kaio Jorge, tra mercato o permanenza Lo scarso minutaggio e le poche vere occasioni, potrebbero portare Allegri – e la società – a poter rinunciare a Kaio Jorge, attaccante classe ’02. Prima a causa dell’infortunio, poi a causa della “competitività” dei suoi compagni ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 gennaio 2022) Un inizio di mercato delicato per i bianconeri che, dopo la notizia di un possibile trasferimento di Morata al Barcellona (più probabile a Giugno), devono fare i conti con l’interesse diper. Il giovanissimo attaccante brasilianosia ai blucerchiati che alla compagine marsigliese, anche se appare difficile un prestito breve. Ladeve comunque lavorare a colpi in entrata, sia per l’attacco che per la difesa., tra mercato o permanenza Lo scarso minutaggio e le poche vere occasioni, potrebbero portare Allegri – e la società – a poter rinunciare a, attaccante classe ’02. Prima a causa dell’infortunio, poi a causa della “competitività” dei suoi compagni ...

