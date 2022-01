Juventus, il retroscena: Allegri voleva Suarez per sostituire Morata. Lo spagnolo bloccato fino al 12 gennaio, poi Icardi (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovi interessanti retroscena sul calciomercato della Juventus. La prima parte di stagione del club bianconero è stata altalenante, la squadra può rientrare in corsa per importanti traguardi tra campionato e Champions League. I bianconeri hanno fatto emergere qualche problema di troppo soprattutto a centrocampo, ma anche in attacco il rendimento non è stato all’altezza. Sono in arrivo mosse interessanti che riguardano proprio il reparto avanzato. Alvaro Morata ha raggiunto l’accordo con il Barcellona. La volontà dello spagnolo è chiara, l’intenzione è quella di trasferirsi in blaugrana. La trattativa è destinata ad andare in porto, ma con tempi diversi rispetto a quanto trapelato dalla Spagna. Il tecnico Allegri ha deciso di bloccare la cessione di Morata almeno fino ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovi interessantisul calciomercato della. La prima parte di stagione del club bianconero è stata altalenante, la squadra può rientrare in corsa per importanti traguardi tra campionato e Champions League. I bianconeri hanno fatto emergere qualche problema di troppo soprattutto a centrocampo, ma anche in attacco il rendimento non è stato all’altezza. Sono in arrivo mosse interessanti che riguardano proprio il reparto avanzato. Alvaroha raggiunto l’accordo con il Barcellona. La volontà delloè chiara, l’intenzione è quella di trasferirsi in blaugrana. La trattativa è destinata ad andare in porto, ma con tempi diversi rispetto a quanto trapelato dalla Spagna. Il tecnicoha deciso di bloccare la cessione dialmeno...

Advertising

capuanogio : ?? Retroscena #CorSport: #Allegri aveva indicato in #Suarez l'uomo per sostituire #Morata partente per il… - pccpla : RT @capuanogio: ?? Retroscena #CorSport: #Allegri aveva indicato in #Suarez l'uomo per sostituire #Morata partente per il #Barcellona, l'ur… - gilnar76 : Pjanic, retroscena su Morata: «L’ho sempre sentito dire questo sulla #Juventus» #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead… - CalcioWeb : Le ultime sul mercato della #Juventus: il retroscena su #Suarez, la situazione di #Morata e quella di Icardi - junews24com : Pjanic, retroscena su Morata: «L'ho sempre sentito dire questo sulla Juventus» - -