Juventus, cambia il futuro di Morata con i bianconeri: le ultime (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Morata Barcellona, cambia tutto! La Juve traccia la strada per lo spagnolo, che ora potrebbe anche rimanere a Torino Potrebbe cambiare il futuro di Morata. La Juventus e Allegri avrebbero ribadito al giocatore l'importanza per il presente e per il futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport e dal giornalista Gianluca Di Marzio, i bianconeri potrebbero anche rivedere l'accordo con l'Atletico Madrid e abbassare l'iniziale richiesta di 35 milioni per il riscatto.

