Juventus, Allegri ha chiesto Suarez per sostituire Morata: la riposta dell'attaccante (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: per sostituire Alvaro Morata, Allegri avrebbe chiesto Luis Suarez. Secco "no" dell'uruguaiano Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri aveva indicato in Luis Suarez il perfetto sostituto di Alvaro Morata, in caso di cessione dell'attaccante spagnolo destinazione Barcellona. L'uruguaiano, questa, volta, ha rifiutato la corte della Juventus, visto che è imminente il suo passaggio in MLS all'Inter Miami. Per questo motivo, c'è stata la frenata del club bianconero sulla partenza di Morata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

