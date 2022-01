Juve | poker di nomi per il dopo Morata | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di martedì 4 gennaio 2022) Alvarosembrava destinato al Barcellona, ora invece dovrebbe restare in bianconero ma nelle prossime ore le cose dovrebbero cambiare ancora. Lantus non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio e continua a monitorare diversi obiettivi.ntus Calciomercato In cima alla lista ci sarebbero gli ormai già noti Mauro Icardi, Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Ma secondo quanto riportato da Tuttosport la società bianconera avrebbe abbandonato la pista Milik, lasciando ancora aperto uno spiraglio per l’attaccante polacco. Vedremo se lantus concluderà uno di questi affari in attacco oppure è tutto rimandato. Ilaria Pacilio