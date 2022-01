Juve-Napoli, Fabian in panchina. Gioca Ghoulam (14 minuti in stagione), Mertens in vantaggio su Petagna (Di martedì 4 gennaio 2022) Contro la Juve, giovedì, Luciano Spalletti avrà gli uomini contati. Recupera Petagna, che è in ballottaggio con Mertens, ma le scelte sono abbastanza obbligate, complici le numerose assenze, soprattutto in difesa. Giocherà Ghoulam, che ha 14 minuti complessivi nelle gambe da inizio stagione. “In attesa di novità relative a Malcuit, comunque, la formazione è quasi scontata: Ospina in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam (ultima volta titolare il 7 marzo 2021 e finora con 14 minuti collezionati in stagione); coppia mediana formata da Demme e Lobotka (Fabian non Gioca dal 1 dicembre con il Sassuolo, è reduce dal Covid e andrà in panchina); tris di trequarti con Politano, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Contro la, giovedì, Luciano Spalletti avrà gli uomini contati. Recupera Petagna, che è in ballottaggio con, ma le scelte sono abbastanza obbligate, complici le numerose assenze, soprattutto in difesa. Giocherà, che ha 14complessivi nelle gambe da inizio. “In attesa di novità relative a Malcuit, comunque, la formazione è quasi scontata: Ospina in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e(ultima volta titolare il 7 marzo 2021 e finora con 14collezionati in); coppia mediana formata da Demme e Lobotka (nondal 1 dicembre con il Sassuolo, è reduce dal Covid e andrà in); tris di trequarti con Politano, ...

