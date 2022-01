Juve-Napoli a rischio? Le ultime dall’ASL

(Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto raccolto dall’ANSA, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL sta prendendo in considerazione la situazione delnei confronti del Covid. Resta da capire se c’è la possibilità di partire in aereo per Torino, per il match di campionato contro lantus. Il big match sarebbe in programma per giovedì 6 gennaio, alle 20:45., Mario Rui Il club azzurro oggi ha registrato la positività al Covid del tecnico Spalletti e dei calciatori Mario Rui e Malcuit. Tutti, tranne Malcuit, reduci dai giorni di ripresa degli allenamenti di gruppo a Castel Volturno. Ilha altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas. Nessuno di loro è però tornato adalle ferie natalizie.

L'Asl può bloccare ilIl Dipartimento di Prevenzione della Asl sta prendendo in considerazione la situazione del Calcionei confronti del covid, per analizzare se resta la possibilità ...L'allenatore delosserverà il periodo di isolamento come da protocollo, non andrà quindi in trasferta a Torino per la sfida delcontro la Juventus. L'allenatore è stato l'ultimo ...NAPOLI, 04 GEN – Anche Luciano Spalletti e Mario Rui hanno ... Naturalmente non potrà essere in panchina né contro la Juventus né contro la Sampdoria, gare in programma rispettivamente giovedì e ...Rischia di diventare un caso anche quest’anno il possibile rinvio di Juventus-Napoli: la ASL campana visti i casi in aumento potrebbe decidere di bloccare la partenza della squadra di Spalletti (peral ...