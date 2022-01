Juve | contro il Napoli con De Ligt - Rugani Bonucci | a rischio pure la Supercoppa

(Di martedì 4 gennaio 2022) L'inizio del 2022 nega ad Allegri la possibilità di affidarsi ai suoi riferimenti di maggiore esperienza in difesa. Out Chiellini (positivo al Covid come Arthur e Pinsoglio) e, aanche ...

È intorno a loro tre che bisognerà costruire nell'immediato unaattenta ed equilibrata, abile ad aggredire nei momenti buoni del match.A due giorni dalla sfidail Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 20.45 all'... E quella dell'Epifania sarà soltanto la prima di sei sfide che vedranno laimpegnata su tre fronti a ...In Napoli rischia di dover fare a meno di Fabian Ruiz contro la Juventus. Stando a quanto rivelato da Sky Sport nelle ultime ore, il centrocampista spagnolo sente ancora dolore dopo l'infortunio ...Il calciomercato è ufficialmente riaperto, portando dietro di sé tutto il fascino che anno dopo anno è stato costruito in una delle parentesi della ...