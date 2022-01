Italia-Russia domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Italia affronterà la Russia durante la terza giornata dei gironi dell’Atp Cup 2022. Dopo un passo falso primordiale contro l’Australia, vittoria del gruppo azzurro a discapito della Francia e super sfida con i russi per definire quale selezione nazionale approderà alla fase finale del torneo. Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono i principali singolaristi nostrani e tenteranno di limitare le abilità degli opponenti Roman Safiullin e Daniil Medvedev, l’uno particolarmente in forma e l’altro semplicemente fenomenale. Assenza potenzialmente decisiva di Andrey Rublev come secondo atleta in singolare per ranking, ma attenzione a sottovalutare la Russia; incontro alla pari, con gli azzurri pronti però a sorprendere e a lottare per la qualificazione. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’affronterà ladurante la terza giornata dei gironi dell’Atp Cup. Dopo un passo falso primordiale contro l’Australia, vittoria del gruppo azzurro a discapito della Francia e super sfida con i russi per definire quale selezione nazionale approderà alla fase finale del torneo. Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono i principali singolaristi nostrani e tenteranno di limitare le abilità degli opponenti Roman Safiullin e Daniil Medvedev, l’uno particolarmente in forma e l’altro semplicemente fenomenale. Assenza potenzialmente decisiva di Andrey Rublev come secondo atleta in singolare per ranking, ma attenzione a sottovalutare la; incontro alla pari, con gli azzurri pronti però a sorprendere e a lottare per la qualificazione. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ...

