Italia | elezioni presidenziali partiranno il prossimo 24 gennaio

(Di martedì 4 gennaio 2022) Le votazioni per l’elezione del Capo dello Stato inizieranno il 24alle 15. A darne comunicazione il presidente della Camera, Roberto Fico, a cui secondo l’art. 83 della Costituzione spetta il compito di convocare il Parlamento “in seduta comune” e i delegati regionali “trenta giorni prima che scada il termine” del settennato presidenziale. Sergio Mattarella aveva giurato come presidente il 3 febbraio 2015 (dopo essere stato eletto al quarto scrutinio con 665 voti) e quindi l’avviso di convocazione doveva vedere la luce ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale proprio il 42021. Peraltro nel Parlamento in seduta comune si applica il regolamento della Camera e il dominus è il presidente di questo ramo, bilanciando in un certo senso il ruolo di supplente del Capo dello Stato che tocca, secondo l’art. 86 della Costituzione, al ...

...per avere i voti di tutti o quasi ma in realtà frenato da tutti quelli che temono le... in parte ospitata nel gruppo Misto e in parte rappresentata da Iv e Coraggio. Sicuramente, come ...... dall' Economist : per l'autorevole settimanale economico inglese, l'si sarebbe finalmente ... che, oltretutto, vengono a dilatarsi quando ledanno un esito incerto o quando si ...