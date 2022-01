Italia, Adani elogia Mancini: «Ha vinto rivoluzionando il nostro calcio» (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex calciatore Adani ha elogiato il lavoro di Roberto Mancini con la Nazionale Italiana Lele Adani, ex giocatore e ora commentatore di calcio, in una intervista al Corriere della Sera ha elogiato il lavoro di Roberto Mancini con l’Italia. Mancini – «Gli sono riconoscente. Ha saputo vincere rivoluzionando il nostro calcio, togliendoci quella etichetta di difensivismo a oltranza. Prima di Roberto ci guardavano come una Nazionale che speculava e non lasciava nulla in eredità, se non il successo. Oggi tutto il mondo ha celebrato la grandezza dell’Italia. Il Mancio ha lanciato uno stile, la strada migliore per rimanere nel tempo. Ci siamo allineati ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ex calciatorehato il lavoro di Robertocon la Nazionalena Lele, ex giocatore e ora commentatore di, in una intervista al Corriere della Sera hato il lavoro di Robertocon l’– «Gli sono riconoscente. Ha saputo vincereil, togliendoci quella etichetta di difensivismo a oltranza. Prima di Roberto ci guardavano come una Nazionale che speculava e non lasciava nulla in eredità, se non il successo. Oggi tutto il mondo ha celebrato la grandezza dell’. Il Mancio ha lanciato uno stile, la strada migliore per rimanere nel tempo. Ci siamo allineati ...

