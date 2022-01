Iss | variante Omicron nelle acque reflue Forte aumento dalla Lombardia alla Sicilia

(Di martedì 4 gennaio 2022) I campioni delleindicano unincremento della circolazione delladi SARS-CoV-2 in Italiatre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre . Lo affermano i risultati...

Advertising

istsupsan : ??DA ANALISI ACQUE REFLUE FORTE INCREMENTO #OMICRON TRA IL 5 E IL 25 DICEMBRE ??80 su 282 campioni analizzati (il 28.… - franchi1978 : RT @istsupsan: ??DA ANALISI ACQUE REFLUE FORTE INCREMENTO #OMICRON TRA IL 5 E IL 25 DICEMBRE ??80 su 282 campioni analizzati (il 28.4%) sono… - Virus1979C : RT @istsupsan: ??DA ANALISI ACQUE REFLUE FORTE INCREMENTO #OMICRON TRA IL 5 E IL 25 DICEMBRE ??80 su 282 campioni analizzati (il 28.4%) sono… - LeonardoPegollo : RT @istsupsan: ??DA ANALISI ACQUE REFLUE FORTE INCREMENTO #OMICRON TRA IL 5 E IL 25 DICEMBRE ??80 su 282 campioni analizzati (il 28.4%) sono… - _aid_85_ : RT @istsupsan: ??DA ANALISI ACQUE REFLUE FORTE INCREMENTO #OMICRON TRA IL 5 E IL 25 DICEMBRE ??80 su 282 campioni analizzati (il 28.4%) sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Iss variante

...ad una ridotta domanda da parte dei potenziali clienti impauriti dalla contagiosità della... secondo i dati dell'la percentuale di casi sul totale dei casi riportati risulta in diminuzione ...Nella settimana 19 - 25 dicembre la presenza dellaha subito un notevole incremento nel ... Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria dell', con la collaborazione della rete SARI, ...I campioni prelevati dalle acque reflue indicano un forte incremento della circolazione della variante Omicron di SARS-CoV-2 in Italia nelle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre. Lo afferm ...Dopo aver raccolto – dal 5 al 25 dicembre – 282 campioni di acque reflue in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province autonome, l’Istituto ...