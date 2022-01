Israele, elicottero della Marina si schianta: morti i due piloti (Di martedì 4 gennaio 2022) Due piloti israeliani sono morti in seguito allo schianto dell'elicottero della Marina su cui viaggiavano. L'elicottero, che stava effettuando un volo di addestramento, si è schiantato al largo della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) Dueisraeliani sonoin seguito allo schianto dell'su cui viaggiavano. L', che stava effettuando un volo di addestramento, si èto al largo...

MediasetTgcom24 : Israele, elicottero della Marina si schianta: morti i due piloti #israele - Emergenza24 : UPDATE [04.01-00:40] #Haifa #Israele #incidente #elicottero militare #Atalef #AS565 #Panther precipita in mare 1 salvato (#ferito) +2 morti - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: UPDATE [03.01-22:12] #Haifa #Israele #incidente #elicottero militare precipita in mare 1 salvato (#ferito) +2 #dispersi - Emergenza24 : UPDATE [03.01-22:12] #Haifa #Israele #incidente #elicottero militare precipita in mare 1 salvato (#ferito) +2… - Emergenza24 : UPDATE [03.01-22:10] #Haifa #Israele #incidente #elicottero militare precipita in mare 1 salvato (#ferito) +2… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele elicottero Israele, elicottero della Marina si schianta: morti i due piloti Due piloti israeliani sono morti in seguito allo schianto dell'elicottero della Marina su cui viaggiavano. L'elicottero, che stava effettuando un volo di addestramento, si è schiantato al largo della costa mediterranea israeliana, vicino alla città di Haifa. Un terzo membro dell'equipaggio è rimasto ferito. ...

