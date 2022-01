Isola dei Famosi | ex naufrago positivo al Covid | “mi sento come se…”

(Di martedì 4 gennaio 2022) A quanto pare la diffusione del virus-19 non sta risparmiando nessuno e un’ex concorrente dell’delè stato contagiato. Scopriamo chi è l’exaffetto dal temuto Coronavirus. L’-dei--AltranotiziaEcco chi è l’ex concorrente dell’deiche ha contratto il-19. A quanto pare si tratta di un modello molto amato, che sta soffrendo parecchio la malattia dovuta al contagio con il virus che sta affliggendo tutto il mondo da quasi due anni.dei, ex naufragatoalUn noto modello e ex protagonista di Uomini e Donne, nonché exha contratto il terribile ...

Advertising

_Carabinieri_ : La Signora Rosa vive a Favignana, è ultracentenaria e la più anziana tra gli abitanti delle Egadi. In questi giorni… - giannimontieri : RT @artdielle: 'La Collana Isola fa libri minuscoli che sono piccoli gioielli, di ottima fattura. È bella la carta, la grafica, l’accorpame… - UnioneSarda : #Sardegna - L'Isola sulla soglia dell'80% dei vaccinati con due dosi - a_saba78 : RT @artdielle: 'La Collana Isola fa libri minuscoli che sono piccoli gioielli, di ottima fattura. È bella la carta, la grafica, l’accorpame… - artdielle : 'La Collana Isola fa libri minuscoli che sono piccoli gioielli, di ottima fattura. È bella la carta, la grafica, l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Maurizio Ferrini: "Tornerei al Bagaglino"/ "Non rifarei l'Famosi" Quando però faticava a fare la spesa , come si comportava? 'Sicuramente facevo i conti con quello che dovevo spendere per ...Con il passaggio del testimone da Parma l'anno da Capitale Italiana della Cultura dell'partirà comunque il 14 gennaio ma per l'aumentocontagi da Covid - 19 e le restrizioni previste dal ...Abbiamo interviatato Flavio Montrucchio, che da gennaio parte con 2 programmi TV. Parliamo di Primo Appuntamento e Bake off - Dolci sotto un tetto.La cerimonia di apertura di Procida Capitale Italiana della Cultura è stata ufficialmente annullata: l'evento di inaugurazione che era stato programmato per sabato 22 gennaio è stato rinviato a primav ...