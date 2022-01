Iscrizione alle rilevazioni nazionali INVALSI: cosa deve fare la segreteria ed entro quando (Di martedì 4 gennaio 2022) Scadenze e ritmi serrati per gli adempimenti in capo agli Uffici di segreteria degli Istituti scolastici italiani del ciclo di base. Scadenzari che non hanno tregua neppure ad inizio d’anno. Nella sezione “rilevazioni nazionali”, all’interno dell’Area riservata della segreteria scolastica, infatti, sono disponibili i moduli web per l’Iscrizione alle “rilevazioni nazionali”. L’Iscrizione deve essere rinnovata ogni anno scolastico e purtroppo non tutte le scuole vi hanno già adempiuto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Scadenze e ritmi serrati per gli adempimenti in capo agli Uffici didegli Istituti scolastici italiani del ciclo di base. Scadenzari che non hanno tregua neppure ad inizio d’anno. Nella sezione “”, all’interno dell’Area riservata dellascolastica, infatti, sono disponibili i moduli web per l’”. L’essere rinnovata ogni anno scolastico e purtroppo non tutte le scuole vi hanno già adempiuto. L'articolo .

