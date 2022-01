Advertising

Billa42_ : Iraq: sventato attacco di droni contro le forze USA - FBussoletti : #Iraq, sventato attacco agli #USA in occasione dell’anniversario della morte di #Soleimani. Neutralizzati #droni ar… - FBussoletti : Iraq, sventato un attacco agli USA in occasione dell’anniversario della morte di Soleimani. I militari americani ne… - Rojname_com : Iraq: sventato un attacco contro l’aeroporto di Baghdad | Sicurezza internazionale | LUISS [Luiss] - Ultron65 : RT @BreakingItalyNe: IRAQ: Sventato attacco con due droni nel giorno dell'anniversario della morte di Soleimani che puntavano contro il com… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq sventato

Sicurezza internazionale

In realtà, è da ottobre 2019 che basi, strutture e convogli degli USA insono stati oggetto di attacchi, il che ha portato Washington a minacciare una ritorsione contro le milizie irachene ...In concomitanza con il lancio di nuove operazioni volte a contrastare la minaccia terroristica nelle regioni di Diyala e Kirkuk , le forze di sicurezza dell'hanno riferito di averun attacco contro un gasdotto per il trasporto di gas naturale che collega Baghdad e Bassora . Entrambe le notizie sono giunte oggi, mercoledì 15 dicembre , a ...Iraq, sventato un attacco agli USA in occasione dell’anniversario della morte di Soleimani 4 Gennaio 2022 Cybercrime, ClipBanker e PhoenixMiner veicolati via false foto salvate 3 Gennaio 2022 Cybercri ...I militari americani neutralizzano i droni armati, inviati dalle milizie pro-Iran contro una base all’aeroporto di Baghdad per vendicare il generale e Abu Mahdi al-Muhandis.