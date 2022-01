“Io non vado avanti”. GF Vip, scoppia il caos dopo la puntata. Signorini chiama la produzione (Di martedì 4 gennaio 2022) La 31esima puntata del GF Vip 6, la prima andata in onda nel 2022, è stata un vero e proprio caos. Scontri che erano stati premeditati, come quello tra Alex Belli ed Alessandro Basciano, ma poi anche totalmente inaspettati come la discussione tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Quello di quest’ultima contro Giacomo Urtis. La lite furibonda di Lulù Selassié e Solei Stasi. Fatto sta che, in tutto ciò, Alfonso Signorini è sempre stato interrotto. Ormai è chiaro che la maleducazione regna sovrana al GF Vip 6. Indubbiamente, come ha spiegato indignato in puntata Alfonso Signorini, questa è l’edizione peggiore a livello di rispetto e solidarietà comune. Una casa fatta di prime donne che vogliono scavalcarsi senza alcun tipo di ritegno. Parolacce, offese di ogni genere. Perciò ora il ‘padrone’ del ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 gennaio 2022) La 31esimadel GF Vip 6, la prima andata in onda nel 2022, è stata un vero e proprio. Scontri che erano stati premeditati, come quello tra Alex Belli ed Alessandro Basciano, ma poi anche totalmente inaspettati come la discussione tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Quello di quest’ultima contro Giacomo Urtis. La lite furibonda di Lulù Selassié e Solei Stasi. Fatto sta che, in tutto ciò, Alfonsoè sempre stato interrotto. Ormai è chiaro che la maleducazione regna sovrana al GF Vip 6. Indubbiamente, come ha spiegato indignato inAlfonso, questa è l’edizione peggiore a livello di rispetto e solidarietà comune. Una casa fatta di prime donne che vogliono scavalcarsi senza alcun tipo di ritegno. Parolacce, offese di ogni genere. Perciò ora il ‘padrone’ del ...

