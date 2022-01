Inter, visite mediche in corso per il nuovo acquisto! (Di martedì 4 gennaio 2022) André Onana si prepara a iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Questa notte il portiere camerunese si è imbarcato su un volo privato da Yaoundé che stamattina intorno alle 7 lo ha portato in gran segreto a Milano. Stretta finale e visite mediche in corso con i nerazzurri. Andrè Onana, nuovo portiere dell’InterClasse ’96, cresciuto nel vivaio del Barcellona, si trasferirà effettivamente all’Inter solo dal prossimo 1° luglio a parametro zero, ma intanto, già in queste ore svolgerà tutti i passaggi di rito prima di mettere nero su bianco il suo nuovo accordo. Una volta firmato il contratto, Onana tornerà regolarmente in patria per difendere la porta del Camerun in Coppa d’Africa e, in seguito, in Olanda per proseguire la sua stagione all’Ajax fino ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) André Onana si prepara a iniziare la sua nuova avventura all’. Questa notte il portiere camerunese si è imbarcato su un volo privato da Yaoundé che stamattina intorno alle 7 lo ha portato in gran segreto a Milano. Stretta finale eincon i nerazzurri. Andrè Onana,portiere dell’Classe ’96, cresciuto nel vivaio del Barcellona, si trasferirà effettivamente all’solo dal prossimo 1° luglio a parametro zero, ma intanto, già in queste ore svolgerà tutti i passaggi di rito prima di mettere nero su bianco il suoaccordo. Una volta firmato il contratto, Onana tornerà regolarmente in patria per difendere la porta del Camerun in Coppa d’Africa e, in seguito, in Olanda per proseguire la sua stagione all’Ajax fino ...

