Inter, rinnovo Brozovic: i nerazzurri accelerano per la firma. Le ultime

L'Inter accelera per il rinnovo di Marcelo Brozovic: le ultime sulla trattativa Ci siamo per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l'Inter. Le parti si sono ulteriormente avvicinate e filtra grande ottimismo per la firma del centrocampista croato sul nuovo contratto con i nerazzurri. La prossima settimana – scrive La Gazzetta dello Sport – è in programma un nuovo e probabilmente ultimo incontro che dovrebbe portare alla fumata bianca. La dirigenza di Viale della Liberazione si è spinta fino ad un ingaggio da 6,5 milioni di euro compresi bonus facilmente raggiungibili, contro i 7 chiesti inizialmente dal giocatore. Considerata la presenza a Milano del presidente Zhang, se Brozovic accetterà la proposta nerazzurra ...

