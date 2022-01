Insigne verso il Toronto, Onana sarà il nuovo portiere dell'Inter (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Ormai sembra fatta per il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. Dopo giorni di corteggiamenti e voci che si rincorrevano sul suo futuro, il numero 24 del Napoli, come riferito da Sky Sport verso l'ora di pranzo, pare abbia accettato la maxi offerta del club canadese (11,5 milioni più 4,5 di bonus). Entro il 10 gennaio dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, che sancirebbe così la fine della lunga storia d'amore tra Insigne e il Napoli, iniziata nel 2004 con le giovanili e terminata dopo 18 anni con la parentesi delle due stagioni al Foggia (2010/2011) e al Pescara (2011/2012). Addio che si consumerebbe comunque solo alla fine di questo campionato, in cui il capitano azzurro, come promesso a Luciano Spalletti, proverà a dare il massimo per il bene della sua ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Ormai sembra fatta per il passaggio di Lorenzoal. Dopo giorni di corteggiamenti e voci che si rincorrevano sul suo futuro, il numero 24 del Napoli, come riferito da Sky Sportl'ora di pranzo, pare abbia accettato la maxi offerta del club canadese (11,5 milioni più 4,5 di bonus). Entro il 10 gennaio dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, che sancirebbe così la finea lunga storia d'amore trae il Napoli, iniziata nel 2004 con le giovanili e terminata dopo 18 anni con la parentesie due stagioni al Foggia (2010/2011) e al Pescara (2011/2012). Addio che si consumerebbe comunque solo alla fine di questo campionato, in cui il capitano azzurro, come promesso a Luciano Spalletti, proverà a dare il massimo per il benea sua ...

