Insigne verso il Toronto | Onana sarà il nuovo portiere dell' Inter 

(Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Ormai sembra fatta per il passaggio di Lorenzoal. Dopo giorni di corteggiamenti e voci che si rincorrevano sul suo futuro, il numero 24 del Napoli, come riferito da Sky Sportl'ora di pranzo, pare abbia accettato la maxi offerta del club canadese (11,5 milioni più 4,5 di bonus). Entro il 10 gennaio dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, che sancirebbe così la finea lunga storia d'amore trae il Napoli, iniziata nel 2004 con le giovanili e terminata dopo 18 anni con la parentesie due stagioni al Foggia (2010/2011) e al Pescara (2011/2012). Addio che si consumerebbe comunque solo alla fine di questo campionato, in cui il capitano azzurro, come promesso a Luciano Spalletti, proverà a dare il massimo per il benea sua ...

La fisica contemporanea, nell'ottica di un suo praticante così, può essere raccolta in un ... si tratta appunto di un rampino utile nella discesa ripidissimail fondamento. Altro che ...NAPOLI IN VIAGGIOTORINO: MOLTI GLI ASSENTI Assenti anche Koulibaly, Ounas e Anguissa ... Guariti recentemente, Fabian Ruiz (che non è stato convocato), Demme, Elmas, Petagna e Politano. ...Ancora su Insigne: 'Lorenzo non ha tantissime richieste anche perché non si adatta bene a tutte le squadre. Luciano Moggi ha parlato anche della lotta per la conquista dello scudetto: 'Io sono convint ...Lui parte econ Insigne riparte il Napoli. Coincidono i vantaggi di una decisione corretta che hanno preso in due. Ciascuno per conto suo. Aurelio De Laurentiis perde il giocatore che impose a Mazzarri ...