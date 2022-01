Insigne, quanto ha guadagnato nel Napoli? Ecco tutti i dati anno per anno (Di martedì 4 gennaio 2022) dati interessanti quelli raccolti da Calcio e Finanza circa i guadagni annuali a partire dal 2012 di Lorenzo Insigne nel Napoli. L'attaccante partenopeo è con le valigie pronte verso... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 4 gennaio 2022)interessanti quelli raccolti da Calcio e Finanza circa i guadagni annuali a partire dal 2012 di Lorenzonel. L'attaccante partenopeo è con le valigie pronte verso...

Advertising

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Secondo quanto anticipato in esclusiva dalla redazione di #Sportitalia, è fissata per sabato 8 gennai… - AlfredoPedulla : #Insigne: la proposta del #Toronto (da accettare) conferma che quanto raccontato sui club italiani era (fin qui) ar… - dr91j : Quindi Insigne andrà in Canada a soli 30 anni. Strano che il 'miglior giocatore italiano' non abbia mercato in Euro… - infoitsport : Quanto ha guadagnato Insigne al Napoli: tutte le cifre dal 2012 - Pall_Gonfiato : #Insigne, quanto ha guadagnato nel #Napoli? Ecco tutti i dati anno per anno -