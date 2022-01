Insigne non sbaglierà il prossimo tiraggiro per il Canada. Li sbagliava già prima (Di martedì 4 gennaio 2022) La firma, si suppone a giro pure quella, non c’è ancora. Ma la diamo per assodata, con tutto il corollario di lutti e capodanni cinesi che seguiranno l’accordo ufficiale di Insigne con il Toronto. Scorreranno mesi di adattamento psichiatrico alla svolta. Quasi un semestre bianco: il capitano gioca nel Napoli ma è già d’un altro. A queste latitudini il professionismo algido non attacca: vale la sovrapposizione emozionale, il sopracciglio alzato, il preconcetto è già nell’aria. Guido Trombetti su queste pagine li avverte giustamente come “rischi connessi alla permanenza”: ogni scatto, stop mancato, tiraggiro in curva, broncio alla panchina sarà riletto con il riflesso dell’addio. Insigne giocherà indossando un fantasma del futuro quasi dickensiano. Il Canada, la nuova frontiera. Il sospetto ambientale lo accompagnerà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) La firma, si suppone a giro pure quella, non c’è ancora. Ma la diamo per assodata, con tutto il corollario di lutti e capodanni cinesi che seguiranno l’accordo ufficiale dicon il Toronto. Scorreranno mesi di adattamento psichiatrico alla svolta. Quasi un semestre bianco: il capitano gioca nel Napoli ma è già d’un altro. A queste latitudini il professionismo algido non attacca: vale la sovrapposizione emozionale, il sopracciglio alzato, il preconcetto è già nell’aria. Guido Trombetti su queste pagine li avverte giustamente come “rischi connessi alla permanenza”: ogni scatto, stop mancato,in curva, broncio alla panchina sarà riletto con il riflesso dell’addio.giocherà indossando un fantasma del futuro quasi dickensiano. Il, la nuova frontiera. Il sospetto ambientale lo accompagnerà ...

