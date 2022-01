Insigne, investire su sé stessi è il miglior affare che si possa concludere (Di martedì 4 gennaio 2022) Insigne si appresta a firmare il contratto che lo legherà al Toronto. Giusto o sbagliato lasciare Napoli per soldi? La questione Insigne dimostra, ancora una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 4 gennaio 2022)si appresta a firmare il contratto che lo legherà al Toronto. Giusto o sbagliato lasciare Napoli per soldi? La questionedimostra, ancora una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

el__cantero : @l_honestly @Karla30113082 Lory sicuramente non c'è volontà da ambo le parti. Adl probabilmente preferisce investir… - Lelle_1509 : @bruttapas @adam_ounas10 X me andava fatta la scorsa estate. Nuovo allenatore e possibiltà di incassare qualcosa da… - andybianco10 : Se #Insigne ci tiene veramente al #Napoli dovrebbe andare via adesso (anche rescindendo il contratto): per far risp… - calciomercatoit : ??Antonio Corbo manda un messaggio a #Insigne: 'Bisogna sapere investire i soldi, avere un obiettivo. E guadagnare t… - enbusy : Gli espertoni di bilanci possono spiegare perché il Napoli società sana con tanto di tesoretto,nn può investire per… -