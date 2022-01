Insigne ha detto di sì al Toronto | quando arriva l’annuncio

(Di martedì 4 gennaio 2022) . Manca solo l’ufficialità per l’addio del capitano del Napoli Lorenzohadi sì al, ne è sicuro Sky Sport che spiega come il capitano del Napoli si trasferirà in Canada dalla prossima estate.ha accettato la proposta di 11,5 milioni netti a stagione, più 4,5 di bonus per cinque anni e mezzo. Entro lunedì arriveràufficiale con la firma sul contratto dell’attaccante napoletano che arriverà fra venerdì e sabato.arriverà ail prossimo 1 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JastemmoColNAP_ : c'è poco da dire, situazione Insigne una disasterclass. Ma come ho detto qualche tweet fa, pesa 0. Abbiamo perso Qu… - PaiEstimator : @ACapNeBon82 @sscnapoli Insigne resta lo ha detto Enzo Goku - CalcioNews24 : #Insigne lascia il #Napoli: manca solo l'ufficialità ?? - FVLMINE : e anche insigne ha detto ciao - 100x100Napoli : Sky annuncia: Insigne ha detto sì al Toronto, lunedì potrebbe arrivare l’ufficialità -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne detto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolohadi sì al Toronto: quando arriva l'annuncio. Manca solo l'ufficialità per l'addio del capitano del Napoli Lorenzohadi sì al Toronto, ne è sicuro Sky Sport che spiega ...Eppure, Lorenzoha provato fino all'ultimo a chiedere a De Laurentiis il 'sacrificio' di ... come scrive Tuttosport, per non ferire i supporter napoletani hadi no a due offerte piuttosto ...Amoruso: "Insigne? Se deve andar via, meglio farlo ora. Juve-Napoli? Entrambe devono dare un segnale per la classifica" ...L'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha detto sì al Toronto. Arriverà in Canada il prossimo 1 luglio Lorenzo Insigne ha detto di sì al Toronto. La strada che porta l'attaccante napoletano verso il ...