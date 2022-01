Insigne | c’è la firma | a Toronto per le prossime cinque stagioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 gennaio 2022)nell’incontro di oggi hato il contratto con il: l’esterno azzurro sarà in Canada per leSpuntano altre indiscrezioni circa il contrattoto da Lorenzo. Nell’incontro oggi con ill’esterno azzurro avrebbe trovato l’accordo per 5. Durata pluriennale, secondo quanto riportato da Sky Sport, per l’avventura che il capitano del Napoli inizierà a luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.