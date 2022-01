Insigne a Roma, prima di Juve-Napoli, la dura critica di Schira – VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne a cena a Roma con i dirigenti del Toronto, il giocatore fuori dalla Campania prima di Juve-Napoli. Il 6 gennaio il Napoli gioca una partita difficilissima con la Juventus, entrambe le squadre sono in piena corsa Champions League, eppure il capitano del Napoli ha deciso di non poter rimandare l’incontro con il Toronto. Quindi a poche ore da una sfida delicatissima Insigne ha deciso di andare a Roma per incontrare i dirigenti del Toronto, come certificato dal VIDEO di Repubblica. Sulla questione interviene anche il giornalista Nicolò Schira che dice: “Lorenzo Insigne la sta preparando bene Juventus-Napoli: a meno di 48 ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzoa cena acon i dirigenti del Toronto, il giocatore fuori dalla Campaniadi. Il 6 gennaio ilgioca una partita difficilissima con lantus, entrambe le squadre sono in piena corsa Champions League, eppure il capitano delha deciso di non poter rimandare l’incontro con il Toronto. Quindi a poche ore da una sfida delicatissimaha deciso di andare aper incontrare i dirigenti del Toronto, come certificato daldi Repubblica. Sulla questione interviene anche il giornalista Nicolòche dice: “Lorenzola sta preparando benentus-: a meno di 48 ...

