In Veneto nuovo picco di contagi: 16.602 in 24 ore. Zaia: «Stiamo attenti: dai tanti casi c’è ricaduta sugli ospedali» – Il video (Di martedì 4 gennaio 2022) La curva epidemiologica del Veneto cresce ancora. Oggi, 4 gennaio, il bollettino regionale registra un nuovo record assoluto: 16.602 nuovi positivi in 24 ore al Coronavirus. Un numero che arriva alla luce di un’alta attività di tracciamento: nell’ultima giornata sono stati eseguiti 153.227 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Il monitoraggio segnala poi 28 decessi per un totale di vittime da inizio pandemia che arriva così a quota 12.445. La pressione negli ospedali continua a peggiorare: oggi si registrano +50 posti letto nei reparti di area medica per un totale di ricoverati positivi al virus pari a 1.366. Le persone in rianimazione sono invece 209 con +9 unità nelle ultime 24 ore. «L’alta contagiosità va dilagando», ha detto il presidente Luca Zaia in conferenza stampa, «probabilmente il virus ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) La curva epidemiologica delcresce ancora. Oggi, 4 gennaio, il bollettino regionale registra unrecord assoluto: 16.602 nuovi positivi in 24 ore al Coronavirus. Un numero che arriva alla luce di un’alta attività di tracciamento: nell’ultima giornata sono stati eseguiti 153.227 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Il monitoraggio segnala poi 28 decessi per un totale di vittime da inizio pandemia che arriva così a quota 12.445. La pressione neglicontinua a peggiorare: oggi si registrano +50 posti letto nei reparti di area medica per un totale di ricoverati positivi al virus pari a 1.366. Le persone in rianimazione sono invece 209 con +9 unità nelle ultime 24 ore. «L’altaosità va dilagando», ha detto il presidente Lucain conferenza stampa, «probabilmente il virus ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Rossana236680 : @Corriere Questo dopo che la Regione Veneto non ha fatto nulla per #scuola e #trasporti adesso senza scrupolo alcun… - federicoleone : RT @CentoxCentoProd: Pellegrinaggio a Santa Fregna de Stocazzo Andiamo in #Veneto per un pellegrinaggio da una coppia che ci presenta una… - brugola00 : RT @CentoxCentoProd: Pellegrinaggio a Santa Fregna de Stocazzo Andiamo in #Veneto per un pellegrinaggio da una coppia che ci presenta una… -