In Lombardia superato anche il tetto dei 50mila positivi in un giorno: +6,8% ricoveri in terapia intensiva (Di martedì 4 gennaio 2022)

Superato anche il tetto dei 50mila contagi oggi in Lombardia. I dati delle rilevazioni di oggi riferiscono di un totale di 238.990 tamponi effettuati che hanno portato alla scoperta di 50.104 casi postivi, con un tasso del 20,9% sui tamponi effettuati. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva, saliti di 15 in un solo giorno.

L'articolo proviene da Il Notiziario.

67_luisa : In Lombardia oggi abbiamo superato i 50mila contagi. 'La situazione è sotto controllo' Ok - AcerboLivio : New Post: Vaccini, Lombardia: superato tetto di 19 milioni di dosi. Pregliasco: “Centomila casi a metà gennaio”. Mo… - ph_pluton : RT @IlContiAndrea: “La #Lombardia ha superato contemporaneamente i tre parametri che determinano il passaggio di colore”, così il governato… - discoradioIT : Nuovo record negativo in Lombardia. I positivi hanno superato oggi quota 40mila (41.458) con una percentuale di positività pari al 18%. - mapivi63 : RT @IlContiAndrea: “La #Lombardia ha superato contemporaneamente i tre parametri che determinano il passaggio di colore”, così il governato… -