In Italia da oggi la prima pillola anti-Covid: ecco chi può usarla e chi la distribuirà (Di martedì 4 gennaio 2022) La prima pillola antivirale contro il Covid di Merck per pazienti non gravi, tramite assunzione orale a casa con 5 giorni di trattamento, previene le ospedalizzazioni. Non è un’alternativa al vaccino ed è distribuita alle Regioni. ecco come agisce e viene distribuito il molnupiravir Leggi su corriere (Di martedì 4 gennaio 2022) Lavirale contro ildi Merck per pazienti non gravi, tramite assunzione orale a casa con 5 giorni di trattamento, previene le ospedalizzazioni. Non è un’alternativa al vaccino ed è distribuita alle Regioni.come agisce e viene distribuito il molnupiravir

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI - Ue: smart working. Italia: tutti in ufficio ?? - LiKytai8 : Da oggi in Italia la pillola anti-Covid Merck - Cronaca - ANSA - RomanatoM : @vincenzo5151 @MonicaCasaletto Saremo pochi senza pera oggi. Ma se continuate a perarvi, prima o dopo saremo la mag… -