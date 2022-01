In Italia ci sono stati quasi 171 mila casi di Covid e 259 morti (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Nuovo record di casi di Covid in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 170.844 (ieri 68.052); nuovo primato anche per i tamponi, 1.228.410, per un tasso di positività del 13,9% (ieri 15,3%). I morti sono 259 (ieri 140, non erano cosi numerosi dal 12 maggio quando furono 262), per un totale da inizio pandemia di 138.045. I ricoveri ordinari diventano 12.912, con un incremento di 579 rispetto a lunedì 3 gennaio, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41), con 153 ingressi del giorno (ieri 103). La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia, con 50.104, davanti a Piemonte (20.453), Toscana (18.868), Veneto (16.602) e Campania ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Nuovo record didiin. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore170.844 (ieri 68.052); nuovo primato anche per i tamponi, 1.228.410, per un tasso di positività del 13,9% (ieri 15,3%). I259 (ieri 140, non erano cosi numerosi dal 12 maggio quando furono 262), per un totale da inizio pandemia di 138.045. I ricoveri ordinari diventano 12.912, con un incremento di 579 rispetto a lunedì 3 gennaio, mentre i pazienti in terapia intensiva1.392 (+41), con 153 ingressi del giorno (ieri 103). La regione con il maggior numero dioggi si conferma la Lombardia, con 50.104, davanti a Piemonte (20.453), Toscana (18.868), Veneto (16.602) e Campania ...

