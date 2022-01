In Austria il suicidio assistito è legale: cosa succede adesso (Di martedì 4 gennaio 2022) Decidere della propria vita è un diritto universale, farlo della propria morte, invece, è qualcosa che non può essere ancora contemplato dagli altri. Da tutti tranne che per l’Austria che dal 1° gennaio ha legalizzato il suicidio assistito. Una svolta storica che però non arriva come un fulmine a ciel sereno dato che questo argomento tiene acceso il dibattito nel territorio Austriaco da tempo, ma anche in Italia e in altri Paesi Ma ora l’Austria ha preso la sua decisione affiancandosi così al Belgio, ai Paesi Bassi, alla Spagna e alla Svizzera, tutti luoghi i cui in un modo o nell’altro l’eutanasia è concessa, in una forma o in un’altra. Il suicidio assistito legalizzato in Austria prevede la somministrazione di un farmaco letale ai ... Leggi su dilei (Di martedì 4 gennaio 2022) Decidere della propria vita è un diritto universale, farlo della propria morte, invece, è qualche non può essere ancora contemplato dagli altri. Da tutti tranne che per l’che dal 1° gennaio ha legalizzato il. Una svolta storica che però non arriva come un fulmine a ciel sereno dato che questo argomento tiene acceso il dibattito nel territorioco da tempo, ma anche in Italia e in altri Paesi Ma ora l’ha preso la sua decisione affiancandosi così al Belgio, ai Paesi Bassi, alla Spagna e alla Svizzera, tutti luoghi i cui in un modo o nell’altro l’eutanasia è concessa, in una forma o in un’altra. Illegalizzato inprevede la somministrazione di un farmaco letale ai ...

