Impostare i DNS Google per ovviare ai problemi Wind il 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Ci sono numerose segnalazioni, questa mattina, ancora focalizzati sui problemi Wind che sono stati riscontrati nella serata di lunedì, al punto che in tanti si trovano nella condizione di dover Impostare DNS Google. Non affrontavamo una situazione del genere dallo scorso mese di maggio, quando un’anomalia con Zoom ci aveva spinti ad approfondire una questione sulla medesima lunghezza d’onda. Dunque, vediamo come stanno le cose, dopo il vero e proprio down che ha colpito l’operatore nelle ultime ore. Indicazioni sui problemi Wind che richiedono l’impostazione dei DNS Google Il malfunzionamento è ormai alle spalle e i problemi Wind sono solo un brutto ricordo, ma come possiamo notare su Down Detector, tanti utenti faticano ancora ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Ci sono numerose segnalazioni, questa mattina, ancora focalizzati suiche sono stati riscontrati nella serata di lunedì, al punto che in tanti si trovano nella condizione di doverDNS. Non affrontavamo una situazione del genere dallo scorso mese di maggio, quando un’anomalia con Zoom ci aveva spinti ad approfondire una questione sulla medesima lunghezza d’onda. Dunque, vediamo come stanno le cose, dopo il vero e proprio down che ha colpito l’operatore nelle ultime ore. Indicazioni suiche richiedono l’impostazione dei DNSIl malfunzionamento è ormai alle spalle e isono solo un brutto ricordo, ma come possiamo notare su Down Detector, tanti utenti faticano ancora ...

Advertising

gsaggese84 : RT @UniCreStuff: Confermo che il problema pare proprio essere relativo ai DNS (Domain Name Server). Si possono impostare anche quelli Open… - Niniel42 : @MaggioreSimona Ti permettono di collegarti ai siti internet. Ti linko la guida - gianluca_biondo : @eu_pizzimenti @aedan83 Sì. Basta impostare a mano i DNS per poter navigare di nuovo. - continentalwhi1 : @r_flamess Per risolvere il problema è sufficiente impostare il DNS a 8.8.8.8 - UniCreStuff : Confermo che il problema pare proprio essere relativo ai DNS (Domain Name Server). Si possono impostare anche quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Impostare DNS Piccoli affari Amazon: Echo Dot di terza generazione a meno di 20! Benvenuta Alexa! Insomma, un piccolo aiutante intelligente , pratico e semplice da impostare al primo avvio e che, ...99 ( 59,90 ) Oppo Watch - 199,99 ( 299,99 ) Deumidificatore De'Longhi DNS 65 Tasciugo AriaDry - 245,...

Configurare Chrome con un file di registro ...caso i server di Cloudflare (per usare ad esempio quelli di Google basta sostituire 1.1.1.1 con dns. Nella pagina di supporto con le indicazioni per impostare i criteri Chrome a livello di dispositivo ...

Impostare i DNS Google per ovviare ai problemi Wind il 4 gennaio OptiMagazine Insomma, un piccolo aiutante intelligente , pratico e semplice daal primo avvio e che, ...99 ( 59,90 ) Oppo Watch - 199,99 ( 299,99 ) Deumidificatore De'Longhi65 Tasciugo AriaDry - 245,......caso i server di Cloudflare (per usare ad esempio quelli di Google basta sostituire 1.1.1.1 con. Nella pagina di supporto con le indicazioni peri criteri Chrome a livello di dispositivo ...