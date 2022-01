Il turismo vola, Fermo rimane ancora in vetrina: 'Il quarto posto nelle Marche? Un premio all'impegno' (Di martedì 4 gennaio 2022) Fermo - Pensare al presente guardando al futuro: l'assessore Annalisa Cerretani è pronta a riprendere la sua azione da dove l'aveva interrotta. Da un 2021 che, tra gli altri, ha portato alla città un ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 4 gennaio 2022)- Pensare al presente guardando al futuro: l'assessore Annalisa Cerretani è pronta a riprendere la sua azione da dove l'aveva interrotta. Da un 2021 che, tra gli altri, ha portato alla città un ...

balledelprete : @luddynski Perché l'Italia non si deve fermare! Dovresti averlo capito, hai visto che finalmente l'economia vola,sp… - MARGHER26630502 : @matteosalvinimi Il turismo vola in SPAGNA forse PERCHÉ non hanno ministri coglioni come da noi - freesoul978 : RT @piersar62: CON #DRAGHI, #VACCINI, #greenpass e #GreenPassrafforzato L'ITALIA DEL TURISMO VOLA ???????? #draghibugiardo Un encomio va da… - Scontrosadrya : RT @piersar62: CON #DRAGHI, #VACCINI, #greenpass e #GreenPassrafforzato L'ITALIA DEL TURISMO VOLA ???????? #draghibugiardo Un encomio va da… - MarySpes : RT @piersar62: CON #DRAGHI, #VACCINI, #greenpass e #GreenPassrafforzato L'ITALIA DEL TURISMO VOLA ???????? #draghibugiardo Un encomio va da… -