Il tribunale ordina di rilasciare il visto umanitario a due afghani | il ministero degli Esteri non ci sta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildi Romail rilascio dela due cittadiniin pericolo, ma iltergiversa e cerca di evitarlo. La vicenda nasce da un ricorso firmato dalla legale dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) Nazzarena Zorzella per conto di due persone, fratello e sorella, che nel «paeseAquiloni» rischiano la vita: sono reporter, hanno lavorato per la Tv, frequentato l’università americana e collaborato con diverse Ong. «La loro posizione di giornalisti, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

menarelapolenta : RT @DanMan_010101: 14/12/2021 TRIBUNALE DI VELLETRI ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO '... Ordina alla ASL Roma H6 l'immediata ricollocazione… - sandro78486001 : RT @DanMan_010101: 14/12/2021 TRIBUNALE DI VELLETRI ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO '... Ordina alla ASL Roma H6 l'immediata ricollocazione… - SipariodiPerle : RT @DanMan_010101: 14/12/2021 TRIBUNALE DI VELLETRI ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO '... Ordina alla ASL Roma H6 l'immediata ricollocazione… - PuniFra : RT @DanMan_010101: 14/12/2021 TRIBUNALE DI VELLETRI ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO '... Ordina alla ASL Roma H6 l'immediata ricollocazione… - PasGan77 : RT @DanMan_010101: 14/12/2021 TRIBUNALE DI VELLETRI ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO '... Ordina alla ASL Roma H6 l'immediata ricollocazione… -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale ordina

In, a Como, l'uomo ha ammesso: "Ero costretto a barcamenarmi, avevo anche cercato invano ... Quindi si connette al web e lo. All'inizio lo stratagemma sembra funzionare, ma in primavera ...Ormai, a dettare le regole sul corretto uso della lingua vi è un più alto e autorevole, ... con le sue "Guidelines for Inclusive Communication",pure quali siano le parole da usare per ..."Inaccettabile, incomprensibile e finanche democraticamente avvilente, che, per l'ennesima volta, la giustizia amministrativa del Lazio, con sentenza dello scorso 30 dicembre, si presti col proprio pr ...La fondatrice della Theranos Elizabeth Holmes condannata per truffa negli Stati Uniti, ventitré morti nei combattimenti nel nordest della Colombia, scarcerato in Egitto l’attivista Ramy Shaath. Leggi ...