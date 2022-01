Il Transatlantico sarà chiuso di nuovo in attesa dell'elezione del Presidente (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Potrebbe tornare a chiudere da lunedì e per due settimane il Transatlantico della Camera dei deputati: in attesa che la notizia sia ufficializzata, operai sono già al lavoro a Montecitorio per rimuovere divani e poltrone del salone più celebre della politica italiana. La decisione, stando a quanto si apprende da fonti parlamentari, sarebbe stata presa in considerazione del picco di contagi da variante Omicron, così da ristabilire il distanziamento nelle due settimane che precedono l'inizio delle votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il 24 gennaio, poi, tutto dovrebbe tornare alla normalità, il Transatlantico dovrebbe tornare ad aprire perché, in quel caso, l'Aula ha funzione di seggio elettorale e non ospita sedute. Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Potrebbe tornare a chiudere da lunedì e per due settimane ila Camera dei deputati: inche la notizia sia ufficializzata, operai sono già al lavoro a Montecitorio per rimuovere divani e poltrone del salone più celebrea politica italiana. La decisione, stando a quanto si apprende da fonti parlamentari, sarebbe stata presa in considerazione del picco di contagi da variante Omicron, così da ristabilire il distanziamento nelle due settimane che precedono l'inizioe votazioni per eleggere ila Repubblica. Il 24 gennaio, poi, tutto dovrebbe tornare alla normalità, ildovrebbe tornare ad aprire perché, in quel caso, l'Aula ha funzione di seggio elettorale e non ospita sedute.

Advertising

fisco24_info : Il Transatlantico sarà chiuso di nuovo in attesa dell'elezione del Presidente: AGI - Potrebbe tornare a chiudere da… - Nmarru : RT @vecchiotrombone: @Nmarru @PaoloBorg > USA attratto dai prezzi alti in Europa…alla fine il mercato funzionerà e ci sarà un prezzo più ba… - vecchiotrombone : @Nmarru @PaoloBorg > USA attratto dai prezzi alti in Europa…alla fine il mercato funzionerà e ci sarà un prezzo più… - riccardomagi : 2/3 Il problema del voto di chi sarà in isolamento c'è eccome e andrebbe risolto con innovazione sicura. Va detto c… - avv_gr : RT @LVDA_Acid: C'è una tendenza, che colgo ogni volta che si va verso una regressione socio-economica: il ritorno prepotente del modellismo… -