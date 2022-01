Il tipo che minaccia il medico che rifiuta di prescrivergli gli esami del sangue per evitare il vaccino (Di martedì 4 gennaio 2022) Il medico di famiglia non è un salumiere a cui si ordinano due etti di prosciutto e ti risponde “sono due e mezzo, che faccio: lascio?”. Il medico messo a disposizione dal servizio sanitario nazionale a ogni cittadino è colui a cui ci si può rivolgere per una visita gratuita (proprio attraverso il SSN) e ricevere indicazioni su terapie e controlli da effettuare. Ma la storia del dottor Diego Pavesio, che lavora a Torino e iscritto all’ASL di Moncalieri, racconta di una percezione alquanto stravolta delle dinamiche medico-paziente. E tutto è partito da un’assurda richiesta fatta da un assistito che pretendeva che il suo medico indossasse le vesti di un passacarte, firmando ricette per trovare un modo di evitare la vaccinazione. Diego Pavesio, il medico di famiglia ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildi famiglia non è un salumiere a cui si ordinano due etti di prosciutto e ti risponde “sono due e mezzo, che faccio: lascio?”. Ilmesso a disposizione dal servizio sanitario nazionale a ogni cittadino è colui a cui ci si può rivolgere per una visita gratuita (proprio attraverso il SSN) e ricevere indicazioni su terapie e controlli da effettuare. Ma la storia del dottor Diego Pavesio, che lavora a Torino e iscritto all’ASL di Moncalieri, racconta di una percezione alquanto stravolta delle dinamiche-paziente. E tutto è partito da un’assurda richiesta fatta da un assistito che pretendeva che il suoindossasse le vesti di un passacarte, firmando ricette per trovare un modo dila vaccinazione. Diego Pavesio, ildi famiglia ...

