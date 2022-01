Il tipo che investe una guardia giurata perché vuole farsi il tampone (Di martedì 4 gennaio 2022) Era andato per essere tamponato ma, alla fine, è lui che ha tamponato. Una guardia giurata in servizio presso il centro tamponi drive through di Mestre è stata investita da un uomo anziano lo scorso 31 dicembre. Quest’ultimo, pur sprovvisto di prescrizione medica e di prenotazione, voleva a tutti i costi sottoporsi a uno dei test messi a disposizione dalla Regione Veneto. Ma all’ingresso era stato respinto, con la richiesta di ripresentarsi con tutta la documentazione necessaria e richiesta. Nonostante tutto ciò, l’anziano non ha fatto marcia indietro. Anzi, ha ingranato la marcia e colpito con la sua automobile quella guardia giurata. Mestre, l’uomo che investe una guardia giurata perché vuole il tampone L’uomo che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Era andato per essere tamponato ma, alla fine, è lui che ha tamponato. Unain servizio presso il centro tamponi drive through di Mestre è stata investita da un uomo anziano lo scorso 31 dicembre. Quest’ultimo, pur sprovvisto di prescrizione medica e di prenotazione, voleva a tutti i costi sottoporsi a uno dei test messi a disposizione dalla Regione Veneto. Ma all’ingresso era stato respinto, con la richiesta di ripresentarsi con tutta la documentazione necessaria e richiesta. Nonostante tutto ciò, l’anziano non ha fatto marcia indietro. Anzi, ha ingranato la marcia e colpito con la sua automobile quella. Mestre, l’uomo cheunailL’uomo che ...

Advertising

Avvenire_Nei : A Gazientep, nel sud della Turchia, un medico siriano, ha aperto un centro per l’accoglienza e la cura di bambini s… - Agenzia_Ansa : Negli Emirati il nuovo anno porta due novità storiche: la settimana di lavoro corta, 4 giorni e mezzo, e il weekend… - borghi_claudio : @beccacciaro1 @14Orlandi @valeegiu1 @ClaudioSimonel6 @fatima_lorrai @LaStampa Mi pare che l'obbligo per i sanitari… - Camilla_Curt : @funny_dreamer16 Anche io, ma dobbiamo anche pensare che Nicola ha sulle sue spalle già abbastanza nome tipo drogat… - markovald : @di_reddito Non è tipo da muoversi per nulla.Che sia ora di fare qualcosa è palese.Staremo a vedere. Ci sono divers… -

Ultime Notizie dalla rete : tipo che Famiglia. L'Assegno unico anche ai Ferragnez, perché fa discutere Tra i Paesi che prevedono un assegno di questo tipo l'Italia è l'unico che lo vincola a una prova così dettagliata dei mezzi, arrivando a valutare oltre al reddito anche il patrimonio e i risparmi . ...

Accordo Governo - farmacie, Ffp2 a 75 centesimi Il Governo ha raggiunto l'accordo con le farmacie per la vendita di mascherine di tipo Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi mentre la Coop annuncia che le vendera' a 50 centesimi. L'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite e' stato raggiunto dalla Struttura ...

Perché Don't Look Up è IDENTICO a una famosa puntata dei Simpson esquire.com Chiara Ferragni e il marito Federz - Archivio Ansa Pur se limitata, la parte universale dell’Assegno è un tentativo di cambiare un certo sguardo sulla società, mettendo i figli di tutti sullo stesso piano, come è per la scuola, i trasporti, la sanità ...

Gli strani arbitri del Quirinale. Nel gruppo Misto i più corteggiati per salire al Colle Esistono dei momenti, nel correre fisiologico della democrazia, in cui i quarti d'ora di celebrità, per dirla con Andy Warhol, creano ...

Tra i Paesiprevedono un assegno di questol'Italia è l'unicolo vincola a una prova così dettagliata dei mezzi, arrivando a valutare oltre al reddito anche il patrimonio e i risparmi . ...Il Governo ha raggiunto l'accordo con le farmacie per la vendita di mascherine diFfp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi mentre la Coop annunciale vendera' a 50 centesimi. L'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite e' stato raggiunto dalla Struttura ...Pur se limitata, la parte universale dell’Assegno è un tentativo di cambiare un certo sguardo sulla società, mettendo i figli di tutti sullo stesso piano, come è per la scuola, i trasporti, la sanità ...Esistono dei momenti, nel correre fisiologico della democrazia, in cui i quarti d'ora di celebrità, per dirla con Andy Warhol, creano ...