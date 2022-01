Il tennista serbo Novak Djokovic parteciperà agli Australian Open grazie a una “esenzione” | probabilmente quella per il vaccino contro il coronavirus

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilha annunciato chealla prossima edizione degli, uno dei quattro tornei più importanti al mondo, che si terranno a Melbourne, in Australia, dal 17 al 30 gennaio.ha detto che

L'esenzione medica annunciata dallo stessoconferma, dunque, anche la sua partecipazione all'Open.AGI - Ci sarà anche Novak Djokovic agli Australian Open del 2022. Sciolti tutti i dubbi riguardanti il vaccino: al, infatti, è stata concessa un'esenzione. 'Oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione - ha scritto in post su Instagram - andiamo 2022'.Novak Djokovic potrà giocare gli Australian Open anche se non vaccinato contro il Covid grazie ad un'esenzione medica ...Ha già scatenato un mare di polemiche la decisione di permettere al campione di tennis Novak Djkovic di partecipare ai prossimi Australian Open. Il motivo della polemica? Il tennista serbo ...