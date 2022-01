Il Semaforo oscura il verde | Berlino non vuole liti con Parigi sul nucleare

(Di martedì 4 gennaio 2022) La protesta è durata solo un giorno e ha fatto rapidamente posto alla presa d’atto che oltre non si può andare. Il nuovo governo federale tedesco non si opporrà alla decisione della Commissione Europea di inserire l’energia prodotta daldi vecchia generazione nella tassonomia green. La ministra dell’Ambiente Steffi Lemke vede poche possibilità che la Ue cambi i suoi piani sulla proposta in merito alla classificazione delle energie pulite. “Ho dei dubbi che la proposta sia ancora suscettibile a modifiche o che possa essere fermata”. Un emendamento della proposta sarebbe possibile solo se la maggioranza degli Stati membri dicesse no a questa proposta, aveva spiegato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen qualche tempo fa. La ministra ha poi ribadito quanto già ricordato lunedì dal portavoce del governo tedesco: “La Spd, il cancelliere Olaf Scholz, ...

La protesta è durata solo un giorno e ha fatto rapidamente posto alla presa d'atto che oltre non si può andare. Il nuovo governo federale tedesco non si opporrà alla decisione della Commissione ...